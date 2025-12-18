Las prepagas confirman subas de hasta 2,5% en las cuotas de enero

Las empresas de medicina prepaga comenzaron a informar a sus afiliados los nuevos valores de las cuotas que regirán a partir de enero de 2026. Los incrementos se alinean con la inflación de noviembre, que fue del 2,5%, según los datos oficiales del Indec.

Hasta noviembre, los planes privados de salud acumularon un aumento cercano al 28% en lo que va del año. Las actualizaciones ya fueron cargadas en el sistema digital obligatorio de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), mientras se espera que otras compañías completen el proceso en las próximas horas.

De acuerdo con la normativa vigente, las prepagas cuentan con cinco días hábiles para informar los aumentos luego de que se publique el Índice de Precios al Consumidor. El último dato de inflación fue difundido el pasado 11 de diciembre.

Entre las empresas que ya confirmaron los nuevos valores se encuentran Swiss Medical, Galeno y Avalian, que aplicarán subas del 2,5%. El mismo porcentaje de ajuste fue comunicado a los afiliados de Hospital Italiano y Prevención Salud.

Desde el sector justifican los incrementos por el aumento sostenido de los costos del sistema de salud. En noviembre, los planes de medicina prepaga subieron 2,5% en el Área Metropolitana de Buenos Aires y 2,4% a nivel nacional, mientras que la variación interanual promedio fue del 25,6%, por debajo de la inflación general acumulada.

Durante 2025, el Gobierno nacional implementó cambios que obligan a las empresas a informar mensualmente sus precios y a publicarlos en una plataforma digital de la SSS. Allí, los usuarios pueden comparar planes, prestadores, franjas etarias y regiones, con el objetivo de promover mayor transparencia y facilitar decisiones informadas.