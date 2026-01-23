En asamblea, analizarán la problemática del sector yerbatero

La Dirección por la Producción del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) convocó a una reunión abierta para este viernes a las 16 horas, en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de Campo Viera, con el objetivo de analizar y discutir la problemática que atraviesa el sector yerbatero y consensuar posibles alternativas de solución.

La convocatoria está dirigida a todas las asociaciones de productores, tanto las registradas en el INYM como aquellas que no cuentan con representación formal, y se extiende también a productores independientes no asociados que deseen participar del encuentro.

Según se informó, la intención es “aunar criterios” y ampliar la participación en un contexto marcado por fuertes reclamos de la producción primaria -y considerando que, en las oficinas del INYM, el último y único encuentro con el nuevo presidente Rodrigo Correa se había reducido a la participación de sólo cuatro asociaciones-.

Ejes del reclamo

El llamado se da luego de la primera reunión que mantuvo la nueva conducción del INYM, encabezada por su presidente Rodrigo Correa, con cuatro asociaciones de productores y trabajadores del sector el pasado martes 13 de enero. En ese encuentro, los representantes del sector presentaron una nota formal en la que definieron siete ejes centrales para trabajar de manera conjunta con el organismo.

Entre los puntos planteados, uno de los reclamos prioritarios fue la necesidad de avanzar en una agenda que permita mejorar los precios de la hoja verde de yerba mate y garantizar que esos valores se discutan y se reflejen en los ámbitos correspondientes del INYM. Las asociaciones insistieron en que la situación actual de los precios compromete la sustentabilidad de la actividad, especialmente para los pequeños y medianos productores.

El documento también incluyó pedidos para reforzar el apoyo institucional a las marcas chicas, mediante la apertura de nuevos canales de comercialización que fortalezcan a los emprendimientos de menor escala, considerados estratégicos para el desarrollo regional y la diversificación del mercado. A su vez, se solicitó ampliar cupos de becas destinadas a familias productoras.

En materia de calidad, las asociaciones remarcaron la importancia de profundizar los trabajos de inscripción, inspección y control en toda la cadena yerbatera, con el objetivo de consolidar una oferta de yerba mate de alta calidad tanto en el mercado interno como en el externo. En ese marco, volvieron a vincular la mejora de los controles con la necesidad de sostener mejores precios para la materia prima.

La reunión se inscribe en un contexto complejo y de escepticismo sobre la nueva conducción del INYM, con un organismo nacional desregulado desde el 2023 y que, en los últimos días, sumó más resoluciones que apuntan al libre mercado y falta de control producto, derogando por ejemplo una norma de fiscalización de la calidad de la materia prima, del nivel de palo grueso en la yerba, entre otros.