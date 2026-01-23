Renunció el secretario de Transporte de la Nación y el Gobierno ya definió a su reemplazante

El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó su renuncia al cargo por motivos personales, según confirmó el ministro de Economía Luis Caputo. En su reemplazo, asumirá como nuevo secretario de Transporte el arquitecto Fernando Herrmann, que según el comunicado oficial cuenta con una trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector privado.

La salida de Pierrini se produce en un contexto de tensión con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte público, a un día de haberse pospuesto la reunión pactada a fin de dar tratamiento a los reclamos salariales del sector. Cabe mencionar que la UTA manifestó que, de no llegar a un acuerdo este jueves, podría producirse una medida de paro de colectivos que afectaría a millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Pierrini llegó a la secretaría a principios de mayo, para remplazar a Franco Mogetta, quien fue desplazado por decisión de Federico Sturzenegger, titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Cabe destacar que, a diciembre de 2025, ya se contabilizaban más de 200 renuncias de funcionarios del ámbito nacional en poco más de dos años de gestión.

Quién es el nuevo secretario de Transporte

Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

Asimismo, a lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).