Paro bancario nacional

La Asociación Bancaria realizará este miércoles una medida de fuerza que afectará parcialmente la atención en entidades bancarias públicas, principalmente durante las últimas horas de atención al público.

El paro alcanzará específicamente al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y al Banco Hipotecario del país, que funcionarán con horario reducido durante toda la jornada.

La medida de fuerza comenzará a las 12 del mediodía, ya que el gremio convocó a un paro nacional durante las últimas tres horas de atención bancaria.

En el caso del Banco Central, la atención será únicamente entre las 10 y las 12, cuando habitualmente funciona hasta las 15. De esta manera, las actividades quedarán paralizadas desde el mediodía.

Por su parte, las sucursales del Banco Hipotecario también cerrarán tres horas antes de lo previsto, adhiriendo a la misma protesta sindical.

Qué operaciones podrían verse afectadas

La reducción horaria podría generar demoras y complicaciones en distintos trámites presenciales, especialmente aquellos que requieren atención por ventanilla.

Entre las operaciones que podrían sufrir inconvenientes aparecen:

Acreditaciones bancarias.

Depósito y cobro de cheques.

Operaciones empresariales.

Trámites presenciales en sucursales.

Desde las entidades indicaron que podrían registrarse demoras administrativas debido al recorte de atención al público.

Qué servicios seguirán funcionando

A pesar de la medida gremial, las operaciones digitales no tendrán interrupciones y funcionarán con normalidad durante toda la jornada.

Entre los servicios habilitados estarán:

Transferencias bancarias.

Home banking.

Pagos electrónicos.

Uso de billeteras virtuales.

También continuará disponible la extracción de efectivo en comercios adheridos, como supermercados, estaciones de servicio, farmacias y locales de electrodomésticos, utilizando tarjeta de débito y DNI.

Los motivos del paro de La Bancaria

Desde la Asociación Bancaria explicaron que la protesta se realiza en rechazo a medidas adoptadas tanto en el Banco Central como en el Banco Hipotecario.

En el caso del BCRA, el sindicato cuestionó la decisión de cerrar 12 de las 21 tesorerías regionales del país, una medida que —según denunciaron— podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo y afectar economías regionales.

Además, el gremio aseguró que las autoridades mantuvieron una “posición intransigente” pese a las negociaciones realizadas ante la Secretaría de Trabajo.

Respecto al Banco Hipotecario, La Bancaria denunció el cierre de sucursales y despidos injustificados en distintas provincias, rechazando “cualquier política de achique” que afecte puestos laborales.

El sindicato ratificó el estado de alerta y movilización en todo el país y advirtió que podría profundizar las medidas gremiales si no existen respuestas “urgentes y concretas” por parte de las autoridades.