El programa Ahora Pan seguirá vigente y sin aumentos

El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, anunció este jueves la prórroga del programa provincial Ahora Pan hasta el 15 de mayo. A través de esta herramienta, el kilo de pan francés o similar seguirá con un valor de referencia de $2.500, un costo que se mantiene desde septiembre de 2025 en las panaderías adheridas.

Una vez que llegue la fecha, las condiciones del programa —que tenía vigencia hasta el pasado miércoles—, serán revisados por el Gobierno provincial en conjunto con las cámaras del sector agrupadas en el Centro de Industriales Panaderos.

Safrán celebró el constante “diálogo permanente y un trabajo coordinado” con las cámaras del sector para el sostenimiento de este programa “que representa un beneficio directo para miles de familias”.

Y sostuvo que, con esta medida, “continúa favoreciendo el acceso a un alimento esencial a un valor mucho más bajo que el resto de las provincias, teniendo en cuenta que el valor promedio del kilo de pan en el país supera actualmente los $4.000”. En este punto, recalcó que en los últimos cinco meses ese precio de referencia se mantuvo estable, “ya que se registran solamente dos actualizaciones en su valor de referencia durante todo el periodo 2025/2026”.

“Frente al contexto económico complicado que estamos atravesando, en Misiones seguimos fortaleciendo la articulación entre los sectores público y privado como estrategia central para brindar previsibilidad a los sectores productivos y comerciales; y sobre todo llevar un alivio real al bolsillo de los hogares”, reiteró.

El listado de panaderías y comercios adheridos en toda la Provincia está disponible en la web ahora.misiones.gob.ar.