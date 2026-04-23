La Asociación Bancaria confirmó un paro de 24 horas en todo el país

La Asociación Bancaria anunció un paro de 24 horas para el próximo lunes 27 de abril en los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el país. El motivo es en rechazo al cierre de 12 de esas dependencias anunciado por las autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que pondría en riesgo 32 puestos de trabajo. El conflicto escala en medio de denuncias del gremio por despidos y un creciente clima de hostilidad laboral dentro de la entidad.

La decisión se apoya en dos ejes centrales que tensaron la relación con la autoridad monetaria: por un lado, las presuntas cesantías en los tesoros regionales. Por otro, las “amenazas e intimidaciones” que, según los trabajadores, se vienen registrando en los últimos días.

En un comunicado difundido este miércoles, el gremio denunció “falta de diálogo y estancamiento de las negociaciones” con la conducción del BCRA. Así como también “intimidaciones y amenazas” hacia los trabajadores y trabajadoras de la entidad.

La medida de fuerza implicará que durante esa jornada no haya traslado ni abastecimiento de dinero en aquellas entidades financieras que requieran esa operatoria. Esto podría generar serias complicaciones en el sistema bancario del interior del país.

“Exigimos garantizar la estabilidad laboral y condiciones de trabajo de todos los compañeros y compañeras involucrados, y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del empleo de las y los trabajadores bancarios”, advierte el texto firmado por el Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria.