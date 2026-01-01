jueves, enero 1, 2026
El Programa Ahora Pan mantiene su valor de referencia a $2.500

Argenta Plus

El programa Ahora Pan continuará vigente sin actualización en su valor máximo, que seguirá siendo de hasta $2.500 el kilo de pan al menos hasta el próximo 15 de febrero, fecha en la que se volverán a revisar los términos de la iniciativa.

Desde el Gobierno provincial remarcaron la importancia social y económica del programa, que permite que miles de hogares misioneros accedan a un alimento básico a un precio bonificado.

“Quiero destacar nuevamente la importancia social y económica de este programa que permite a miles de hogares acceder a un alimento esencial a precio bonificado”, señaló Adolfo Safrán, ministro de Hacienda al tiempo que valoró el impacto positivo de la medida en el consumo diario y en la economía familiar.

Asimismo, subrayó que la implementación y sostenimiento del Ahora Pan es el resultado del trabajo coordinado entre el sector público y el privado, en este caso con las cámaras del rubro nucleadas en el Centro de Industriales Panaderos. “La continuidad de esta herramienta es fruto del diálogo permanente que venimos sosteniendo con el sector, con el objetivo de aplicar las modificaciones necesarias que permitan fortalecer la capacidad de compra de los hogares”, indicó.

