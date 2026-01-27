El Gobierno prorrogó la emergencia energética en el transporte y la distribución de gas

El Gobierno nacional resolvió prorrogar la emergencia del Sector Energético Nacional en materia de transporte y distribución de gas natural hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida fue dispuesta mediante elDecreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 49/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial.

El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei y de todo su Gabinete, y extiende una declaración que había sido establecida originalmente en diciembre de 2023. La emergencia ya había sido renovada en noviembre de 2024 y en mayo de 2025, y su vigencia actual vencía el próximo 9 de julio.

Según los fundamentos de la norma, el Ejecutivo considera necesario mantener la emergencia debido a la falta de infraestructura suficiente para garantizar el abastecimiento de gas natural. En particular, se señala que aún están en marcha obras clave para ampliar la capacidad de transporte, las cuales recién entrarían en funcionamiento durante el invierno de 2027.

En los considerandos, el Gobierno advierte que mientras persistan las causas que dieron origen a la emergencia, la importación de Gas Natural Licuado (GNL) continuará siendo un componente central para la seguridad energética del país, especialmente en los períodos de mayor demanda.

Entre los objetivos de la prórroga, el decreto menciona asegurar el suministro de gas durante los picos de consumo, sustituir combustibles líquidos en la generación térmica y atender eventuales restricciones operativas a lo largo de todo el año. También plantea el desarrollo progresivo de un mercado de gas específico para el invierno.

El Ejecutivo confía en que hacia fines de 2027 el sistema energético contará con nueva capacidad de transporte y con la infraestructura necesaria para garantizar la demanda ininterrumpible de las distribuidoras de gas natural.

En paralelo, la norma establece un precio tope para la venta en el mercado interno del gas proveniente de la regasificación de GNL importado, destinado a cubrir los próximos dos períodos invernales. Ese valor no podrá superar el marcador internacional que determine la Secretaría de Energía, más los costos asociados al proceso y al transporte hasta el punto de entrega en Los Cardales, provincia de Buenos Aires.

Finalmente, el decreto dispone que la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso de importadores privados a la infraestructura de regasificación, considerada esencial para asegurar el abastecimiento durante la vigencia de la emergencia energética.