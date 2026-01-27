El calor, la falta de lluvias y la sequía elevan a extremo el riesgo de incendios en Misiones

El Ministerio de Ecología de Misiones informó que en toda la provincia se mantiene un riesgo extremo de incendios forestales y rurales. Esto se debe a las condiciones climáticas actuales, según explicó el director de Manejo del Fuego y Emergencias Ambientales, Luis Chemes. Además, advirtió que la situación se monitorea durante las 24 horas y que cualquier foco que aparezca es ilegal.

“La situación actual del índice de peligrosidad de incendio es extremo. Desde hace una semana venimos con ese índice que pasó de bajo a alto y de ahí a extremo”, señaló Chemes.

El funcionario explicó en Canal 12 que el clima es el principal factor que sostiene el nivel de alerta. «Las altas temperaturas, la sequedad del ambiente y la presencia de vientos generan un escenario propicio para la propagación rápida del fuego», dijo.

En ese contexto, indicó que se esperan lluvias para los próximos días. “Se prevén pequeñas lluvias en distintas zonas de la tierra colorada. Mitigan en parte la situación, pero en 24 horas el agua se evapora por la temperatura y el viento”, advirtió.

Chemes remarcó que los recaudos deben ser extremos y que la responsabilidad es de toda la población. “Es importante no arrojar colillas de cigarrillos. No hacer fuego. No quemar basura. Hay incendios intencionales y otros que surgen por descuidos. Son recaudos que necesitamos tomar”, afirmó.