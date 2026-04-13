El Gobierno abrió la convocatoria para los vouchers educativos de instituciones privadas

El Ministerio de Capital Humano anunció la apertura de la convocatoria al Programa de Vouchers Educativos, una iniciativa destinada a brindar asistencia económica a familias con hijos que asisten a instituciones privadas con alto nivel de subsidio estatal.

Según informó la cartera que conduce Sandra Pettovello, quien realizó un posteo en la red social X, el beneficio consiste en el otorgamiento de una suma mensual no contributiva dirigida a hogares con ingresos familiares que no superen los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

El programa está orientado a estudiantes que concurren a establecimientos de gestión privada con al menos un 75% de aporte estatal.

De acuerdo con los lineamientos difundidos, podrán postularse adultos argentinos o extranjeros con residencia legal mínima de dos años en el país y Documento Nacional de Identidad vigente.

Para acceder al beneficio, los interesados deberán registrarse a través de la aplicación Mi Argentina y completar los datos correspondientes a los menores a su cargo.

La inscripción no establece un límite en la cantidad de hijos por grupo familiar, por lo que el beneficio podrá extenderse a todos los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

Alcance del programa y contexto político

Desde el área que encabeza Pettovello señalaron que la iniciativa busca acompañar a las familias en el sostenimiento de la escolaridad en el sector privado subsidiado, en el marco de las políticas educativas impulsadas por el Gobierno nacional.

La implementación de este tipo de asistencia fue uno de los ejes de la campaña presidencial de Javier Milei en 2023 y figura entre las primeras iniciativas que el mandatario intentó desarrollar tras su llegada a la Casa Rosada.