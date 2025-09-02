martes, septiembre 2, 2025
Lo último:
PolíticaUltimas Noticias

Corrientes: Juan Pablo Valdés ganó en primera vuelta

Argenta Plus

Los primeros resultados oficiales de las elecciones en Corrientes confirman la victoria de Juan Pablo Valdés, de la alianza «Vamos Corrientes», quien será el próximo gobernador.

Tras más de tres horas, la página oficial reflejó que con el 100% de las mesas escrutadas, el hermano del actual mandatario, Gustavo Valdés, ganaba  en primera vuelta con el 50,99% de los votos.

Por su parte, el candidato de La Libertad Avanza se  posicionó en el cuarto lugar, con el 9,79%.

   

También te puede gustar

Los goles, el pasaporte a la Final

Argenta Plus

UPD: la Policía desarticuló seis fiestas clandestinas

Argenta Plus

Ley Bases: Hubo graves incidentes frente al Congreso

Argenta Plus

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *