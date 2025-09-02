Corrientes: Juan Pablo Valdés ganó en primera vuelta

Los primeros resultados oficiales de las elecciones en Corrientes confirman la victoria de Juan Pablo Valdés, de la alianza «Vamos Corrientes», quien será el próximo gobernador.

Tras más de tres horas, la página oficial reflejó que con el 100% de las mesas escrutadas, el hermano del actual mandatario, Gustavo Valdés, ganaba en primera vuelta con el 50,99% de los votos.

En segundo lugar, se ubica el candidato de Limpiar Corrientes, Martín Ascúa, con el 20,05%, seguido por Encuentro por Corrientes (ECO), con el 16,89%.

Por su parte, el candidato de La Libertad Avanza se posicionó en el cuarto lugar, con el 9,79%.