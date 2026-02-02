Congreso: Reforma laboral y nuevo Régimen Penal Juvenil

lunes, febrero 2, 2026
El Gobierno nacional inicia este lunes una semana clave en el Congreso de la Nación con el comienzo del segundo período de sesiones extraordinarias.
La Casa Rosada intentará imponer una agenda legislativa que incluye la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares y la creación de un nuevo Régimen Penal Juvenil, iniciativas que generan fuertes cuestionamientos por su impacto social, ambiental y en materia de derechos.

La prioridad del oficialismo será la aprobación de la reforma laboral, un proyecto que propone modificaciones estructurales en las condiciones de trabajo y que es rechazado por centrales sindicales y gobernadores de distintas provincias. Entre los principales cuestionamientos se encuentra la reducción del impuesto a las Ganancias, que afectaría fondos coparticipables, y los cambios en vacaciones y jornada laboral.

Mientras un sector del oficialismo evalúa introducir modificaciones para garantizar los votos necesarios, otro ala más dura del Gobierno, encabezada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y el asesor presidencial Santiago Caputo, insiste en avanzar con el texto original. Desde este espacio minimizan los reclamos sindicales y provinciales, confiados en lograr apoyos mediante negociaciones políticas posteriores.

En paralelo, el Gobierno impulsa el nuevo Régimen Penal Juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. La iniciativa fue incorporada a último momento al temario de extraordinarias y despierta preocupación en organismos de derechos humanos, especialistas y sectores de la oposición, que advierten sobre el impacto de criminalizar a niños y adolescentes.

Otro de los puntos sensibles de la agenda es la modificación de la Ley de Glaciares. La propuesta apunta a flexibilizar la protección de zonas periglaciares para habilitar actividades mineras, una decisión que genera rechazo de organizaciones ambientalistas, especialmente en un contexto marcado por los incendios que afectan a distintas regiones del país.

Además, el Ejecutivo buscará la aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante la UE. Con un Congreso atravesado por tensiones y negociaciones, el oficialismo enfrenta resistencias para avanzar con una agenda que concentra críticas desde diversos sectores sociales y políticos.

