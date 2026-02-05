Calor agobiante

Este miércoles se presenta con un calor intenso y condiciones típicas de pleno verano, sin alivio a la vista. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que potenciará los altos niveles de radiación ultravioleta y hará que el termómetro se sienta todavía más pesado.

Según el pronóstico, no se esperan lluvias y la probabilidad de precipitaciones es muy baja. Esta combinación de sol fuerte y altas temperaturas llevó a reforzar las recomendaciones de evitar la exposición al sol y las actividades al aire libre entre las 10 y las 16 horas, especialmente en el caso de niños y adultos mayores.

En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial se registraría en Eldorado con 36°C, aunque la sensación térmica podría trepar hasta los 39°C. La mínima más baja se daría en San Pedro, con 18°C.

Los vientos soplarán leves a moderados, primero del noroeste y luego rotando al sureste, con velocidades de entre 2 y 13 km/h y posibles ráfagas aisladas. La calidad del aire será regular y la probabilidad de nieblas o neblinas se mantiene baja.