Cómo estará el tiempo el fin de semana

El último fin de semana del año llega a Misiones con un escenario marcado por la inestabilidad, el calor intenso y la presencia recurrente de lluvias y tormentas, según el informe oficial de la Dirección General de Alerta Temprana.

Entre este viernes, el sábado el domingo 28 de diciembre, la provincia atraviesa jornadas con alta humedad, poca variación térmica y precipitaciones de distribución irregular.

Este viernes, Misiones transita una jornada con lluvias y tormentas generalizadas, producto de la interacción entre aire húmedo proveniente de la cuenca amazónica y perturbaciones en niveles intermedios de la atmósfera. Hacia el final del día, los fenómenos ganan intensidad.

Las precipitaciones previstas oscilan entre 3 y 11 milímetros, con una probabilidad de lluvias del 30 al 71 %. La probabilidad de nieblas y neblinas permanece alta, especialmente durante la madrugada y la mañana.

Los vientos soplan del norte y noroeste, con velocidades de 2 a 13 km/h y ráfagas que pueden alcanzar entre 30 y 50 km/h. La calidad del aire se mantiene en niveles buenos.

En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial alcanza los 33 °C en Eldorado, con una sensación térmica de 35 °C, mientras que la mínima desciende hasta 19 °C en Bernardo de Irigoyen.

Calor y lluvias aisladas

El sábado presenta dos escenarios bien definidos. Durante la mañana y hasta media tarde, predomina el cielo mayormente despejado. Luego, el aumento de la nubosidad da lugar a lluvias y tormentas aisladas, con distribución irregular en la provincia.

Los acumulados de lluvia rondan entre 1 y 11 milímetros, con una probabilidad de precipitación del 30 al 70 %. Continúa la alta probabilidad de nieblas y neblinas.

Los vientos rotan entre el norte, noreste y sureste, con velocidades de 5 a 18 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h. La calidad del aire conserva condiciones favorables.

Las temperaturas muestran un leve ascenso por la tarde. La máxima llega a 34 °C en Montecarlo, con una sensación térmica de 37 °C, y la mínima se ubica en 21 °C en Bernardo de Irigoyen.

El domingo continúa bajo un patrón de inestabilidad persistente, con elevada humedad ambiental y episodios de lluvias y tormentas, más concentrados durante la tarde y la noche. La influencia de un área de baja presión en altura, combinada con corrientes de aire húmedo, refuerza este escenario. En los momentos de calma, el calor resulta intenso.

Las precipitaciones previstas se ubican entre 3 y 19 milímetros, con una probabilidad de lluvias del 20 al 70 %. La presencia de nieblas y neblinas sigue en niveles altos.

Los vientos provienen del noreste, noroeste y sureste, con velocidades de 4 a 14 km/h y ráfagas de 20 a 40 km/h. La calidad del aire permanece buena. La máxima provincial alcanza los 34 °C en Puerto Iguazú, con una sensación térmica de 37 °C, mientras que la mínima ronda los 21 °C en San Vicente.