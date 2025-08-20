Bitrenes: el Gobierno habilitó la libre circulación en todas las rutas nacionales

El Ministerio de Economía oficializó la Resolución 1196/2025, que aprueba un cambio estructural en el régimen de circulación de los camiones bitrenes en Argentina. Desde ahora, estas unidades de gran porte podrán transitar libremente por la totalidad de la Red Vial Nacional, salvo en aquellos tramos que presenten limitaciones técnicas o de seguridad, como puentes con capacidad portante reducida o sectores de trazado complejo.

La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, introduce un enfoque de “exclusión negativa”: los bitrenes tienen habilitación general, salvo prohibiciones puntuales. Se trata de un giro de política logística que apunta a reducir costos de transporte, mejorar la competitividad y dinamizar el comercio interior y exterior, en el marco del plan oficial de desregulación económica.

Hasta ahora, la circulación de bitrenes estaba limitada a corredores viales expresamente habilitados desde 2018, lo que fragmentaba la operación logística y dificultaba la planificación de rutas.