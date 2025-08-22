Senadores debaten hoy el presupuesto universitario y la emergencia pediátrica

El Senado de la Nación sesionará este jueves desde las 11 de la mañana, con un extenso temario que incluirá los proyectos de financiamiento universitario, la emergencia pediátrica, entre otros decretos delegados y acuerdos militares.

La agenda fue acordada hoy en una reunión de Labor Parlamentaria de la que participaron la mayoría de los líderes de la bancadas y que tuvo como anfitriona a la vicepresidenta Victoria Villarruel, cada día más relegada de la gestión nacional y de bajo perfil tras ser calificada como “traidora” por el presidente Milei.

Hay expectativas sobre la votación de los senadores misioneros. Ayer martes, los que responden a Innovación Federal -Carlos Arce y Sonia Rojas Decut- firmaron el dictamen de mayoría del proyecto que fue tratado en la Comisión de Salud, lo que podría anticipar de qué modo votarán hoy.

Después de las ausencias marcadas de los diputados misioneros en la sesión del 6 de agosto, desde la Comisión de Enlace del Garrahan enviaron un documento al gobernador Hugo Passalacqua, solicitando respaldo legislativo al proyecto de emergencia pediátrica. Especialmente de parte de los legisladores que responden al bloque Innovación Federal (Carlos Arce y Sonia Rojas Decut).

Desde el hospital -que el año pasado atendió a más de 4.500 misioneros- resaltaron que “esta ley es una herramienta imprescindible y urgente para evitar el colapso del sistema de salud pediátrico nacional. El Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, institución pública de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad, atraviesa hoy particularmente una crisis sin precedentes por falta de recursos y deterioro de las condiciones laborales”, reza el escrito.

