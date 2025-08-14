Jueves fresco y un fin de semana soleado

La Dirección General de Alerta Temprana anticipó para este jueves el rápido pasaje de un frente frío por Misiones. Esto traerá nubosidad y aire más fresco, que se notará especialmente en la mitad sur provincial, donde las temperaturas máximas no superarán los 21 °C.

No obstante, se espera que el cielo se despeje después del mediodía. En la zona norte, las máximas podrían alcanzar los 25 °C.

Para el viernes, persistirá el tiempo estable con poco cambio en las temperaturas, que oscilarán entre los 7 °C y los 26 °C. Los vientos del sureste podrían favorecer la formación de algo de nubosidad por la tarde.

El sábado 16 continuará el buen tiempo, con una mañana fresca y una tarde templada a cálida. Según el reporte, un frente cálido impulsará un aumento de las temperaturas, con máximas que podrían llegar a los 28 °C en la provincia. No se esperan precipitaciones para ninguna de las jornadas.