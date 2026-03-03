Aumenta el costo del DNI y el pasaporte

Se difundió el nuevo esquema de aranceles de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que impacta en el valor de la emisión del Documento Nacional de Identidad, pasaportes y otros trámites.

La Resolución 19/2026 dejó sin efecto artículos de las Resoluciones 93/2025 y 231/2025, dictadas por la entonces Vicejefatura de Gabinete del Interior, y actualizó las tasas que percibe el organismo por la expedición de documentos, certificados y demás servicios, en el marco de la Ley 17.671.

El ajuste apunta a sostener la prestación eficiente de los servicios, en un contexto de mayor utilización de herramientas digitales y aumento en la demanda de validaciones de identidad.

En Misiones, se seguirá el camino de la Nación. “Sale publicado en el Boletín Oficial y a partir del 6 de marzo hay nuevas tarifas en lo que respecta a la tramitación de estos documentos”, señaló Paula Echeverría, directora del Registro Provincial de las Personas.

Cuánto costará el DNI

Para ciudadanos argentinos, el primer DNI para recién nacidos continuará siendo gratuito hasta los seis meses. En cambio, el primer ejemplar por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad y las actualizaciones de los 5, 8 y 14 años tendrán un valor de $10.000.

También costarán $10.000 los nuevos ejemplares por cambio de domicilio, rectificación de datos o adopción.

Las modalidades urgentes sumarán recargos:

DNI exprés: adicional de $16.000 – total $26.000.

DNI en 24 horas: adicional de $31.000 – total $41.000.

DNI al instante: adicional de $47.000 – total $57.000.

En el caso de extranjeros, tanto la primera identificación como las actualizaciones principales tendrán un valor de $20.000, ya sea para ciudadanos del MERCOSUR o de otros Estados, menores de 14 años o mayores con residencia temporaria o permanente. Las rectificaciones y cambios de domicilio también costarán $20.000.

No obstante, aclaró que los documentos anteriores continúan vigentes hasta su fecha de vencimiento. “Aquellos que contamos con el diseño viejo no tenemos problema, sigue siendo un documento vigente hasta la fecha de vencimiento”.

Pasaporte: los nuevos valores

Según señaló la funcionaria, se registró un incremento importante en la demanda de pasaportes, especialmente en épocas cercanas a vacaciones. “Siempre en los meses que se acercan las vacaciones aumenta la demanda y en estos últimos tres años vimos un incremento importante en la cantidad de pasaportes tramitados”, dijo Echeverría.

El pasaporte ordinario con entrega regular pasará a costar $100.000.

Pasaporte exprés: adicional de $100.000 – total $200.000.

Resolución inmediata: adicional de $230.000 – total $330.000.

El pasaporte excepcional para extranjeros, así como los documentos de viaje para personas apátridas o refugiadas, también tendrán un valor de $100.000.

No habrá costo para reposiciones por errores formales de emisión siempre que el reclamo se realice dentro de los 90 días corridos desde la entrega.

Entre otros trámites, se fijaron montos de $8.000 y $9.000 para copias autenticadas y suministros de información especializada. El nuevo DNI por errores formales detectados después de 90 días de la entrega costará $10.000, mientras que la rectificación de datos sin emisión de nuevo ejemplar seguirá sin cargo.

Los peritajes sobre DNI tendrán valores de $15.000 para informe forense y $8.000 para informe simple.

La emisión de credenciales diplomáticas, consulares y de organismos internacionales costará $31.000. La autorización de viaje al exterior para menores con pasaporte ordinario tendrá un arancel de $30.000.

El esquema prevé exenciones para organismos públicos que requieran documentación en el ejercicio de sus funciones y para personas sin recursos económicos y sus hijos menores o personas a cargo con capacidades restringidas.

También estarán exentos quienes tramiten rectificación registral de sexo, cambio de nombre de pila, clasificación de género “X” y la correspondiente emisión de DNI, quienes soliciten certificado de pre-identificación por no contar con DNI ni acta de nacimiento y quienes gestionen el primer ejemplar por inscripción tardía.

