Sol, calor y lluvias desde el viernes

El clima en la provincia mostrará jornadas variables esta semana. Hoy, miércoles estará templado y caluroso por la tarde, jueves con nubosidad y posibilidad de lluvias aisladas, y viernes con lluvias y tormentas en gran parte de la provincia.

El tiempo se presentará estable en toda la provincia, con cielos despejados y temperaturas en aumento. Por la mañana, se espera un ambiente templado, mientras que por la tarde alcanzará valores calurosos. Los vientos soplarán del noreste y sureste, con ráfagas de hasta 40 km/h.

Máxima estimada: 32 °C en Puerto Iguazú (34 °C sensación térmica). Mínima: 14 °C en San Vicente.

La inestabilidad se intensificará desde el viernes, con lluvias y tormentas desde la madrugada, especialmente en zonas sur y centro de Misiones. La zona norte permanecerá con cielo cubierto. Los vientos soplarán del noreste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

