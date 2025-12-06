Argentina ya conoce rivales del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un hito en la historia del fútbol al reunir a 48 selecciones en un torneo que se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, con un formato renovado que introduce una fase adicional de eliminación directa y una distribución inédita de grupos.

El certamen comenzará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, que se convertirá en el primer recinto en albergar tres inauguraciones mundialistas, y concluirá en el MetLife Stadium de Nueva York, donde se celebrará la final el domingo 19 de julio.

La Argentina ya tiene a sus rivales en el Grupo J: Argelia, Austria y Jordania en ese orden de agenda. Ahora lo que restará saber son la sedes (ciudades y estadios) y los días, ya que estaban prefijados pero están sujetos a modificaciones de la FIFA, que recién lo publicará completo mañana.

A la espera de la confirmación oficial, el primer duelo de la Scaloneta será el martes 16 de junio del 2026 contra Argelia en el Kansas City Stadium o en el San Francisco Bay Area Stadium. El siguiente duelo está pautado inicialmente para el lunes 22 de junio del 2026 ante el representativo de Austria en el Dallas Stadium o en el San Francisco Bay Area Stadium. El cierre será contra Jordania el sábado 27 de junio en en Kansas City o en Dallas.

La Albiceleste sabía antes del sorteo que no podrían tocarle uno de los anfitriones ni los cabezas de serie del bombo 1: España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Si los de Scaloni terminan primeros, se las verán en 16avos de final ante el segundo del Grupo H, que tiene a España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Si los argentinos acaban segundos, se medirán con el líder del H. Si son uno de los mejores ocho terceros, actuarán contra un puntero de zona.

Aunque en las últimas horas brindó una entrevista en la que no confirmó al 100% su presencia, esta sería la última presencia mundialista de Lionel Andrés Messi, quien ya estuvo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, donde se coronó campeón. Esto produce un atractivo extra para los fanáticos de la Pulga, que desean verlo en todo su esplendor en la cita del año próximo.

La Scaloneta, que de la mano de Lionel Scaloni ganó dos Copa América, la Finalissima y el Mundial 2022, pretende bordar la cuarta estrella de la historia del seleccionado albiceleste, lo que haría alcanzar en la tabla histórica a Alemania e Italia, para quedar a solamente un título de Brasil, que ostenta cinco.

Para la preparación camino a la Copa del Mundo, el seleccionado nacional tendrá dos ventanas más para afrontar amistosos. En marzo, hay posibilidades de disputar la Finalissima contra España (campeón del continente europeo), mientras que en la semana previa al puntapié inicial del Mundial 2026 también existirá un lapso para jugar uno o dos encuentros amistosos más.

En la fase de grupos, los equipos se organizarán en 12 zonas de cuatro selecciones cada una. Avanzarán a los 16avos de final los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, lo que dará paso a una serie de cruces directos hasta definir al campeón. Cinco de los mejores terceros se enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, L y K, mientras que los otros tres lo harán contra los punteros de los grupos A, B y D, cuyos cabezas de serie ya estaban definidos: México, Canadá y Estados Unidos.

El torneo se desarrollará en 104 partidos distribuidos en sedes de los tres países anfitriones. Estados Unidos aportará 11 ciudades: Atlanta (Mercedes-Benz Stadium, 71.000 espectadores), Boston (Gillette Stadium, 68.756), Dallas (AT&T Stadium, 80.000), Houston (NRG Stadium, 72.220), Kansas City (Arrowhead Stadium, 76.416), Los Ángeles (SoFi Stadium, 70.000), Miami (Hard Rock Stadium, 65.326), Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium, 82.500), Filadelfia (Lincoln Financial Field, 67.594), San Francisco Bay Area (Levi’s Stadium, 68.500) y Seattle (Lumen Field, 72.000). México contará con tres sedes: Ciudad de México (Estadio Azteca, 83.264), Guadalajara (Estadio Akron, 46.355) y Monterrey (Estadio BBVA, 51.000). Y Canadá tendrá dos: Toronto (BMO Field, 30.000) y Vancouver (BC Place, 54.500).

Calendario para Argentina

Martes 16 de junio del 2026: Argentina-Argelia (Kansas City Stadium)

Lunes 22 de junio del 2026: Argentina-Austria (Dallas Stadium)

Sábado 27 de junio del 2026: Argentina-Jordania (Kansas City Stadium)

Los grupos

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa D.

Grupo B: Canadá, Europa A, Qatar y Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa D.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa B y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia Ghana y Panamá.