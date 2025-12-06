sábado, diciembre 6, 2025
Lo último:
Información GeneralUltimas Noticias

Presentaron la 16ª campaña “Digamos No al uso de la pirotecnia”

Argenta Plus

La cartera provincial de Salud Pública presentó este viernes la 16ª edición de la campaña “Digamos No al uso de la pirotecnia”. La iniciativa volvió a enfocarse en la prevención de quemaduras y en la reducción de incidentes durante las celebraciones de fin de año. El lanzamiento estuvo encabezado por el subsecretario Fernando Mattivi y el cirujano plástico Rafael Olivie

 

Las recomendaciones oficiales volvieron a destacar la necesidad de actuar con rapidez ante cualquier quemadura. “Si la quemadura fue con ropa es necesario quitarse todas las prendas y aplicarse abundante agua”, recordó el especialista. Luego, solicitó acudir al centro de salud más cercano para recibir la curación correspondiente.

cohete - 4
Detallaron que el uso de pirotecnia en las fiestas suele un gran causante de quemaduras e incidentes similares

Los equipos sanitarios remarcaron que cada año reciben casos vinculados al uso de fuegos artificiales y otros dispositivos pirotécnicos. Según los datos compartidos, más de la mitad de las lesiones afectan manos y brazos, mientras que el resto compromete zonas sensibles como abdomen, tórax, cara, genitales y piernas. El objetivo de la campaña es reducir estas cifras mediante acciones preventivas sostenidas.

Ante cualquier emergencia, las autoridades recordaron que los centros de atención permanecen disponibles. Entre ellos figuran el Hospital Madariaga, el Hospital de Pediatría Barreyro, el SAMIC de Oberá y el SAMIC de Eldorado. También se habilitó el correo del servicio de cirugía plástica para consultas: serviciocirugiaplasticamisarg@gmail.com.

También te puede gustar

River recibe a San Lorenzo buscando asegurar la clasificación de la Libertadores 2025

Argenta Plus

ITC diferenciado: El precio de los combustibles bajará entre un 15 y 20 por ciento

Argenta Plus

Copa Davis: El triunfo argentino en FOTOS

Argenta Plus

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *