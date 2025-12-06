Presentaron la 16ª campaña “Digamos No al uso de la pirotecnia”

La cartera provincial de Salud Pública presentó este viernes la 16ª edición de la campaña “Digamos No al uso de la pirotecnia”. La iniciativa volvió a enfocarse en la prevención de quemaduras y en la reducción de incidentes durante las celebraciones de fin de año. El lanzamiento estuvo encabezado por el subsecretario Fernando Mattivi y el cirujano plástico Rafael Olivie

Las recomendaciones oficiales volvieron a destacar la necesidad de actuar con rapidez ante cualquier quemadura. “Si la quemadura fue con ropa es necesario quitarse todas las prendas y aplicarse abundante agua”, recordó el especialista. Luego, solicitó acudir al centro de salud más cercano para recibir la curación correspondiente.

Los equipos sanitarios remarcaron que cada año reciben casos vinculados al uso de fuegos artificiales y otros dispositivos pirotécnicos. Según los datos compartidos, más de la mitad de las lesiones afectan manos y brazos, mientras que el resto compromete zonas sensibles como abdomen, tórax, cara, genitales y piernas. El objetivo de la campaña es reducir estas cifras mediante acciones preventivas sostenidas.

Ante cualquier emergencia, las autoridades recordaron que los centros de atención permanecen disponibles. Entre ellos figuran el Hospital Madariaga, el Hospital de Pediatría Barreyro, el SAMIC de Oberá y el SAMIC de Eldorado. También se habilitó el correo del servicio de cirugía plástica para consultas: serviciocirugiaplasticamisarg@gmail.com.