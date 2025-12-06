Los biciperegrinos ya están camino a Itatí

La 45ª edición de la biciperegrinación a Itatí volvió a movilizar a la comunidad devota de Misiones. Este sábado, desde las 4 de la madrugada, los ciclistas comenzaron a concentrarse en la rotonda de las avenidas Uruguay y Quaranta, en Posadas. Allí, tal como estaba previsto, la caravana partió a las 4.30 rumbo al santuario correntino de la Virgen de Itatí, renovando una tradición que sigue convocando a fieles de toda la región.

Bajo el lema “Con María de Itatí conocemos el Amor de Jesús”, los participantes emprendieron los primeros kilómetros por la ruta nacional 12 en un ambiente de oración, agradecimiento y encuentro.

El ritmo de marcha será suave, ya que la actividad no tiene un fin competitivo sino espiritual: se trata de una peregrinación que se extenderá a lo largo de tres días para completar los cerca de 270 kilómetros que separan Posadas de Itatí.

Según informaron los organizadores, este sábado los peregrinos llegarán a Itá Ibaté, primera escala del recorrido. En tanto, mañana domingo 7 continuarán hasta Itatí, donde por la noche está prevista la tradicional serenata en honor a la Virgen, una instancia que reúne a familias, promeseros y ciclistas en un clima festivo y de oración.