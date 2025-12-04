La provincia de Misiones enfrentará entre este jueves y sábado una racha de jornadas sofocantes, con cielos despejados, ausencia total de lluvias y temperaturas que escalarán hasta los 38 °C en el norte. La Dirección General de Alerta Temprana advirtió que la combinación de radiación intensa, baja humedad y vientos del norte generará condiciones de calor extremo en gran parte del territorio provincial.

Jueves 4

La jornada comenzará con un ambiente fresco a templado, con mínimas entre 14 °C y 18 °C. Con el avance del día, la radiación solar impulsará las temperaturas hasta valores de entre 29 °C y 34 °C.

Los vientos soplarán del sureste a velocidades de 3 a 13 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 15 y 30 km/h. No se esperan precipitaciones y la calidad del aire será buena. Eldorado registraría la máxima provincial (34 °C).

Viernes 5

El viernes continuará el predominio del aire cálido y seco. La mañana se presentará despejada, aunque desde el mediodía el cielo tenderá a parcialmente nublado.

La fuerte insolación y el ingreso de vientos del norte favorecerán máximas cercanas a los 36 °C, especialmente en Montecarlo. La mínima se ubicaría en 17 °C en San Javier.

Las autoridades recomendaron extremar cuidados con niños y grupos de riesgo ante el marcado ascenso térmico.

Sábado 6

Para el sábado se prevé la continuidad del tiempo estable, con sol entre nubes y calor intenso. La baja humedad en los niveles bajos de la atmósfera y la circulación de vientos del norte empujarán las temperaturas a valores superiores a los 35 °C en la mayor parte de Misiones.

Eldorado volvería a ser la localidad más afectada, con una máxima que alcanzaría los 38 °C, mientras San Pedro marcaría la mínima (20 °C).

Desde Alerta Temprana reiteraron la importancia de mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol y tomar recaudos durante actividades al aire libre.