Temperaturas en ascenso y lluvias

La semana avanza en Misiones con un progresivo aumento de las temperaturas y un retorno del aire cálido y húmedo desde el norte, mientras que el fin de semana traerá inestabilidad y probables lluvias en parte del territorio provincial. Así lo anticipó la Dirección General de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología.

Para este jueves 20, se espera una jornada buena en general, aunque con mayor nubosidad por la tarde en el sur. Las máximas experimentarán un ascenso marcado y podrían ubicarse entre los 32 y 34 grados en distintas localidades. El informe señala que este repunte se debe a la retirada del sistema anticiclónico hacia el este, lo que habilita el ingreso de aire cálido de origen amazónico.

La mínima más baja se registraría en Bernardo de Irigoyen, con catorce grados.

El viernes 21 continuará con condiciones calurosas y temperaturas que rondarán entre los 32 y 33 grados. El panorama comenzará a cambiar por la tarde, especialmente en las zonas sur y centro, debido a la formación de un sistema de baja presión asociado a un frente frío en el centro del país. Esa combinación incrementará la nubosidad y podría cubrir el cielo por completo hacia la noche. El flujo persistente de aire cálido desde el noreste mantendrá el ambiente pesado.

No se esperan precipitaciones. La mínima será de dieciséis grados en San Pedro.

Para el sábado 22, el organismo anticipa condiciones inestables, ventosas y con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas en la zona centro y norte. El arribo de un frente débil y el aporte de humedad en niveles medios de la atmósfera favorecerán chaparrones dispersos y descensos de temperatura por la tarde, debido al predominio de vientos del sur con ráfagas que podrían alcanzar cincuenta kilómetros por hora.

En el sur provincial se espera nubosidad variable sin lluvias. La máxima alcanzaría los treinta y dos grados en Puerto Iguazú, con sensación térmica de treinta y tres.