Cómo funcionarán los servicios municipales durante el fin de semana largo

Con motivo del fin de semana extra largo establecido por el traslado del feriado del Día de la Soberanía Nacional, la Municipalidad de Posadas informó cómo funcionarán los distintos servicios públicos entre el mañana y el lunes inclusive.

De acuerdo con el calendario nacional, el feriado correspondiente al jueves 20 se traslada al lunes 24, mientras que el viernes 21 fue declarado día no laborable con fines turísticos. En ese marco, así será el funcionamiento de los servicios: el Sistema de Estacionamiento Medido este viernes operará con normalidad. En tanto, el lunes no estará operativo. La recolección de residuos se desarrollará de manera habitual durante todo el fin de semana largo, sin modificaciones en los recorridos ni horarios.

Por su parte, los Puntos Limpios y Ecopuntos estarán abiertos en su horario habitual, de 7 a 19 para quienes deseen acercar materiales reciclables.

En tanto, el Tribunal Municipal de Faltas atenderá al público de 10 a 12, brindando guardias mínimas durante la jornada.

La Municipalidad recomendó a los vecinos planificar trámites y gestiones considerando estas modalidades de atención.