Santilli llega hoy a Misiones

El ministro del Interior, Diego Santilli, se prepara para encarar una nueva semana de reuniones con gobernadores con el objetivo de cerrar el primer contacto con la veintena de mandatarios provinciales aliados a la Casa Rosada antes del 10 de diciembre, fecha en la que el Poder Ejecutivo iniciará con las sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional.

El funcionario viajará este martes a la tierra colorada, con el objetivo de reunirse con el gobernador de Misiones, Hugo Passalaqcua.

Desde Noticias Argentinas, resaltaron que lo cierto es que el mandatario provincial, controla junto al referente misionero Carlos Rovira, un bloque de cuatro diputados y dos senadores.

En la construcción de apoyos para aprobar el Presupuesto 2026 y, en lo inmediato, la reforma laboral en la que trabajan por estos días, Santilli apuesta a escuchar a los mandatarios provinciales que restan detectar sus demandas y ofrecer compensaciones limitadas a cambio de apoyos legislativos.

El pasado viernes, se entrevistó con Gerardo Zamora, en Santiago del Estero, y recibió su predisposición para respaldar la aprobación del Presupuesto 2026, aunque no se privó de elevar algunos reclamos vinculados a fondos.

A partir del 28 de noviembre el referente del Frente Cívico por Santiago asumirá a una banca en la Cámara de Senadores y tendrá poder sobre tres sillas y siete diputados.

Para esta semana, Santilli tiene en mente la idea de sumar un intercambio con el jujeño Carlos Sadir y podría convocar a algún otro representante de las provincias a Casa Rosada.

Una vez concluido el diálogo con los aliados que acompañaron el Pacto de Mayo, la idea del exlegislador del PRO es evaluar los pasos a seguir con los cuatro gobernadores peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Aún resta establecer contacto con Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Valdés (Corrientes), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA).

Con recursos limitados habilitados por el Ministerio de Economía que lidera Luis Caputo, el ministro del Interior se recuesta en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para atender los pedidos que acercan los gobernadores.

Asimismo, delimitan la estrategia legislativa en una mesa que se reúne todas las semanas encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y que incluye la presencial del asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la jefa de bloque de LA Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

