Tiempo estable y temperaturas en ascenso
Este martes, Misiones tendrá una jornada marcada por el tiempo estable, con cielo mayormente despejado y un ambiente templado a fresco por la mañana, que se tornará cálido a caluroso hacia la tarde.
La influencia de un sistema de alta presión garantiza condiciones de estabilidad en toda la región, sin probabilidades significativas de lluvias. Las temperaturas máximas continuarán en ascenso, alcanzando los 33 °C en Eldorado, mientras que la mínima prevista es de 14 °C en San Pedro.
Los vientos soplarán de manera variable entre el noreste y el sureste, con velocidades de entre 3 y 14 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 15 y 40 km/h. La calidad del aire se mantendrá en niveles buenos y la probabilidad de nieblas y neblinas será baja.