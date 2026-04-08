River debuta hoy ante Blooming en la Copa Sudamericana

Este miércoles marcará el inicio de la participación de tres equipos argentinos en la Copa Sudamericana. River Plate, San Lorenzo y Deportivo Riestra harán su debut en la fase de grupos del certamen continental, enfrentando desafíos de distinta índole en sus respectivas zonas.

El equipo de Núñez viajará a Bolivia, el de Boedo a Paraguay y el del Bajo Flores será local en el estadio de San Lorenzo, en una jornada que definirá los primeros pasos de sus aspiraciones internacionales.

River Plate comenzará su recorrido en el Grupo H de la Copa Sudamericana enfrentando a Blooming de Bolivia. El partido se disputará este miércoles a partir de las 21:30 horas en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas, ubicado en Santa Cruz de la Sierra. La transmisión televisiva estará a cargo de DSports y el arbitraje será responsabilidad del colombiano Andrés Rojas Noguera.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega a este compromiso con un presente muy favorable, habiendo ganado los cuatro partidos que disputó desde la llegada del nuevo entrenador. El impulso más reciente fue una contundente goleada sobre Belgrano en el Estadio Monumental, un resultado que ha elevado la confianza del plantel y la ilusión de sus seguidores. El Millonario, que es escolta en la Zona B del torneo local con 23 unidades, buscará iniciar con éxito su regreso a este certamen, en el que no participa desde el año 2015.

Para este primer desafío internacional, Coudet deberá realizar modificaciones obligadas en el equipo. Maximiliano Salas y Marcos Acuña no podrán ser de la partida debido a que acarrean sanciones. Por otro lado, aunque Gonzalo Montiel y Giuliano Galoppo han mostrado mejoras de sus respectivas lesiones, su inclusión en la delegación que viajará a Bolivia no está confirmada. En cuanto a las posibles altas, el defensor Germán Pezzella podría volver a ser convocado y el juvenil Tobías Ramírez podría recibir su primera citación oficial.

Su rival, la Academia cruceña, también atraviesa un buen momento. El equipo boliviano viene de golear 5 a 0 a Guabirá en la primera jornada de su campeonato local. Blooming aseguró su lugar en esta competencia tras finalizar en la quinta posición de la liga boliviana del año pasado y superar por 3 a 0 a San Antonio de Bulo Bulo en la fase clasificatoria. Este encuentro será el primer antecedente oficial en el historial entre ambos clubes.

La última vez que River visitó Bolivia fue en 2023, cuando cayó por 3 a 1 ante The Strongest en La Paz, una ciudad con una altitud considerable, a diferencia de Santa Cruz de la Sierra. Por su parte, el antecedente más reciente de Blooming recibiendo a un equipo argentino data del mismo año, cuando Newell’s Old Boys se impuso por 3 a 2.

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