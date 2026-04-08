La FATAP amenazó con un paro de colectivos en todo el interior del país

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) advirtió que el sistema de transporte urbano en el interior del país atraviesa una crisis profunda y no descartó la posibilidad de un paro de colectivos o interrupciones del servicio en distintas ciudades, en medio de problemas de financiamiento y aumento de costos.

La advertencia fue realizada por la entidad, que señaló que varias empresas ya enfrentan serias dificultades para sostener la operación diaria. En algunos puntos del país, incluso, ya se registraron interrupciones parciales.

Uno de los principales reclamos apunta a fondos adeudados por el Estado nacional correspondientes a los atributos sociales de la tarjeta SUBE de los primeros meses de 2026, además de pagos atrasados. Desde el sector aseguran que esos ingresos son clave para cubrir los costos reales del sistema.

A esto se suma el impacto del incremento del gasoil, que encarece el funcionamiento sin que esos aumentos se reflejen en el precio del boleto. También cuestionaron la existencia de beneficios gratuitos sin financiamiento y advirtieron sobre el crecimiento del transporte informal, al que consideran competencia desleal.

Otro factor que agrava el panorama es la fuerte caída en la cantidad de pasajeros, que ronda el 30% en el último año. Este descenso golpea directamente los ingresos y profundiza el desequilibrio económico de las empresas, según la federación-

Ante este escenario, desde FATAP reclamaron medidas urgentes a los distintos niveles del Estado y remarcaron que, en gran parte del interior, el colectivo es el único medio de transporte público disponible, con millones de viajes mensuales en juego.