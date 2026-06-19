Prorrogaron el Ahora Pan con precio congelado hasta julio

El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, anunció este viernes la prórroga del programa provincial Ahora Pan hasta el próximo 15 de julio.

A través de esta herramienta, el kilo de pan francés o similar seguirá con un valor de referencia de $2.800, un costo que se mantiene desde mayo en las panaderías adheridas.

Una vez que llegue la fecha, las condiciones del programa —que tenía vigencia hasta el pasado lunes—, serán revisados por el Gobierno provincial en conjunto con las cámaras del sector agrupadas en el Centro de Industriales Panaderos.

Safrán celebró el constante “esfuerzo compartido” y el “diálogo permanente” con las cámaras del sector agrupadas en el Centro de Industriales Panaderos de Misiones. También reiteró que, para sostener el beneficio, la Provincia “aporta una bonificación del 50% en las facturas de energía eléctrica de las panaderías adheridas”.

El listado de panaderías y comercios adheridos en toda la Provincia está disponible en la web ahora.misiones.gob.ar.