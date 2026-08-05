Lluvias en gran parte de Misiones

Tras una jornada dominical de tiempo estable y temperaturas agradables, un frente de inestabilidad provocará un cambio abrupto en las condiciones meteorológicas para el inicio de la semana en la provincia. Según los datos de la OPAD, se prevé el desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad que se extenderán por al menos 48 horas en la región.

Para este lunes, se espera un día con cielo mayormente nublado y una alta probabilidad de lluvias y tormentas, que podría alcanzar el 90%, especialmente durante la mañana. Los vientos rotarán al noreste con una intensidad de 11 km/h. Las temperaturas serán templadas y con poca amplitud térmica, con una máxima estimada de 25°C y una mínima de 18°C en Posadas.

Las condiciones inestables persistirán durante el martes, manteniendo el cielo cubierto y la continuidad de lluvias y tormentas. La probabilidad de precipitación seguirá siendo elevada, por encima del 70%, sin descartar chaparrones localmente intensos. El viento cambiará para soplar desde el este a unos 11 km/h. Las marcas térmicas se mantendrán en un rango similar al día anterior, con una máxima provincial prevista de 25°C y una mínima de 19°C para la zona sur.