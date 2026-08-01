Jefe de la Brigada del Manejo del Fuego NEA, entre las víctimas del accidente del helicóptero rumbo a La Rioja

La tragedia fue confirmada por el gobernador Marcelo Orrego, quien expresó su pesar a través de las redes sociales y lamentó especialmente la pérdida de cuatro funcionarios provinciales que integraban la tripulación.

«Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas», señaló el mandatario.

Entre las víctimas se encuentran Carlos Heredia, director de Protección Civil; Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe de Bomberos; y Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos. También fallecieron el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la AFE Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

El siniestro ocurrió en cercanías del Parque Provincial Ischigualasto, en un sector montañoso ubicado entre las provincias de San Juan y La Rioja.

A las 10:30, el Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) recibió la señal de emergencia emitida por el transmisor de localización (ELT) del helicóptero matrícula LV-KGR, lo que activó inmediatamente el protocolo nacional de búsqueda.

Se desplegó un amplio operativo con aeronaves de Protección Civil, efectivos del Subcentro SAR Mendoza, Gendarmería Nacional y personal especializado de la Policía de San Juan.

El helicóptero fue localizado cerca de las 13:00, poco menos de tres horas después de iniciadas las tareas de búsqueda, en el paraje fiscal Caballo Anca, un área de aproximadamente 64.000 hectáreas caracterizada por su relieve montañoso, caminos de muy difícil tránsito y escasa accesibilidad.

Las cuadrillas terrestres debieron ingresar principalmente desde territorio riojano debido a que los caminos presentaban mejores condiciones que los accesos desde San Juan.

Investigan qué provocó el accidente

Desde el Gobierno nacional informaron que el helicóptero estaba siendo utilizado en una capacitación y que posteriormente debía trasladarse a La Rioja para sumarse al operativo de combate contra incendios forestales.

A través de un comunicado, Presidencia indicó que las causas del accidente aún no fueron determinadas y que la Agencia Federal de Emergencias trabaja junto a las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Tras el hallazgo de la aeronave, el operativo quedó en manos de los equipos judiciales y periciales que buscarán establecer qué provocó la caída del helicóptero.

Quiénes son las siete víctimas

Las personas fallecidas fueron: