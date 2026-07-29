Passalacqua recibirá a los gobernadores del Norte Grande

La capital misionera será sede de una nueva cumbre de mandatarios provinciales el próximo 12 de agosto.

La cumbre tendrá como anfitrión al gobernador Hugo Passalacqua, quien recibirá a sus pares del NEA y el NOA en un contexto que trasciende lo institucional y adquiere una fuerte lectura política para Misiones.

El encuentro se realizará mientras el mandatario provincial consolida un esquema de conducción propio, con mayor protagonismo institucional y una impronta de gestión que en las últimas semanas se expresó en la reorganización del gabinete, cambios en áreas estratégicas del Estado y el respaldo de la mayoría de los intendentes misioneros.

Agenda federal

Durante la reunión, los diez gobernadores del Norte Grande buscarán unificar posiciones frente a la Casa Rosada para reclamar una distribución más equitativa de los recursos nacionales y la reactivación de obras de infraestructura consideradas estratégicas para el desarrollo de la región.

Entre los temas que estarán sobre la mesa figuran la continuidad de obras públicas paralizadas, mejoras en la infraestructura vial y energética, la ampliación de la Hidrovía Paraná, la necesidad de avanzar con el acceso al gas natural, la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), además de reclamos históricos vinculados con las tarifas eléctricas, el precio de los combustibles y las asimetrías que afectan al norte argentino.

También está prevista la participación del jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, lo que permitirá a los mandatarios plantear directamente las principales demandas de las provincias.

La elección de Posadas como sede del encuentro también representa un reconocimiento al papel que Misiones viene desempeñando dentro del bloque regional.

En las últimas reuniones del Norte Grande, Passalacqua impulsó proyectos considerados prioritarios para la provincia, como la extensión de la Hidrovía hasta Misiones, nuevos puentes internacionales y obras de infraestructura energética destinadas a mejorar la competitividad de la producción misionera.

Ahora, con la organización de la cumbre en la capital provincial, el gobernador buscará fortalecer ese perfil federal y consolidar a Misiones como un actor central en las discusiones sobre el desarrollo del norte argentino.

La reunión llegará, además, en un momento de fuerte reconfiguración política dentro de la provincia, con un liderazgo que busca apoyarse en la gestión, el diálogo con los intendentes y una agenda institucional enfocada en el desarrollo y las demandas concretas de los misioneros.

Está prevista la participación de los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Gildo Insfrán (Formosa), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), representantes de Tucumán y Santiago del Estero, además del anfitrión, Hugo Passalacqua.

La cumbre será la continuidad de la última Asamblea del Norte Grande realizada en junio en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde las provincias ya habían advertido sobre el impacto de la caída de la coparticipación y la necesidad de fortalecer una agenda federal que permita sostener inversiones, servicios y obras esenciales en el interior del país.

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