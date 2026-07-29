El 31 cobran empleados públicos y jubilados de Misiones

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció que el próximo viernes 31 de julio estarán acreditados los haberes de los trabajadores activos del Estado provincial y de los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Previsión Social (IPS).

Cabe destacar que los haberes que serán acreditados este viernes 31, prevén la incorporación del primer tramo de la actualización salarial anunciada por el gobernador para el personal docente y los efectivos de las fuerzas de seguridad. La medida, prevista en dos etapas con aplicación en julio y septiembre..