La semana comienza en Misiones con un ambiente cálido y húmedo, generando condiciones de inestabilidad que favorecerán las precipitaciones aisladas en la región.

Según datos de la OPAD (Oficina de Prevención de Riesgos ante Fenómenos Naturales), se esperan temperaturas elevadas con una marcada sensación térmica para los próximos días.

Para la jornada de este martes, se espera un cielo con nubosidad variable en toda la tierra colorada. La probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas es del 55%, especialmente durante la mañana, con acumulados que podrían rondar entre 1 y 5 milímetros. Los vientos predominarán del sector norte, con velocidades de hasta 11 km/h.

Las temperaturas serán cálidas, con una máxima provincial que alcanzará los 30°C en localidades como Eldorado y una mínima de 18°C en Apóstoles; se destaca que la sensación térmica podría superar los 32°C.

El miércoles 29 se registrará un leve descenso de las temperaturas, aunque el ambiente se mantendrá templado y húmedo. Se prevé una mejora en las condiciones con nubosidad en disminución y una baja probabilidad de lluvias matinales, cercana al 10%.

El viento rotará al sector este, soplando a una velocidad promedio de 9 km/h, lo que contribuirá a estabilizar la atmósfera. La temperatura máxima para la provincia se estima en 27°C, mientras que la mínima se ubicará en los 18°C.

Finalmente, para el jueves 30, se consolidará el tiempo estable con un cielo mayormente soleado en gran parte de Misiones. La probabilidad de precipitaciones será muy baja, inferior al 10%, permitiendo disfrutar de una jornada más apacible. Los vientos del noreste, a unos 11 km/h, impulsarán un nuevo ascenso de las temperaturas, pronosticándose una máxima de 28°C y una mínima que rondará los 19°C en la provincia.

Ante el pronóstico de altas temperaturas y elevada sensación térmica, se recomienda mantenerse bien hidratado, evitar la exposición solar directa en las horas centrales del día y usar ropa ligera. A pesar de la humedad, el riesgo de incendios se mantiene en un nivel bajo, pero es fundamental no realizar ningún tipo de quema al aire libre.