Tareferos y productores pedirán declarar la emergencia yerbatera

Referentes de los tareferos, asociaciones de productores y cooperativas yerbateras mantendrán el jueves 30 de julio una agenda institucional que incluirá reuniones con el obispo de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez, y con el gobernador Hugo Passalacqua, en busca de apoyo para enfrentar la profunda crisis que atraviesa la actividad.

La primera audiencia será a las 9, con el representante de la Iglesia católica en la Diócesis de Posadas. Dos horas más tarde, a las 11, la delegación será recibida por el gobernador, a quien presentarán formalmente un proyecto de Ley de Emergencia Yerbatera.

Durante ambos encuentros, los dirigentes expondrán el deterioro que vive la cadena productiva desde la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional eliminó facultades clave del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), entre ellas la potestad de fijar el precio de la hoja verde y la yerba canchada.

Según sostienen las organizaciones, la desregulación provocó un fuerte desequilibrio en el mercado, con una caída del precio que reciben los productores y un impacto directo sobre los trabajadores rurales, especialmente los tareferos.

El proyecto de Ley de Emergencia Yerbatera que presentarán a Passalacqua busca generar herramientas excepcionales para asistir a los distintos eslabones de la actividad mientras persista la crisis, además de impulsar medidas que permitan recuperar parte del equilibrio perdido tras la modificación del marco regulatorio nacional.

Los dirigentes también procurarán sumar el respaldo institucional de la Iglesia y del Gobierno provincial a las acciones que vienen impulsando para visibilizar la situación del sector y reclamar cambios en la política yerbatera nacional. La reunión se producirá en un contexto de creciente preocupación en las principales zonas productoras de Misiones.