Lunes con frío intenso

Misiones arrancará la semana con una fuerte irrupción de aire frío que provocará un marcado descenso térmico en toda la provincia. El lunes estará dominado por el tiempo estable, cielo despejado y temperaturas muy bajas durante las primeras horas del día.

Según la Dirección General de Alerta Temprana, se espera el pico más intenso del evento frío, con mínimas que podrían alcanzar los 2°C en San Pedro y una sensación térmica de hasta -0°C. Además, advirtieron sobre probables heladas localizadas, principalmente en la zona centro de la provincia.

El ingreso y permanencia de un sistema de alta presión favorecerá condiciones de estabilidad atmosférica, con escasa nubosidad y vientos predominantes del sector sur y sureste, que mantendrán el ambiente frío a fresco durante gran parte de la jornada.

Por la tarde, las temperaturas tendrán una leve recuperación, aunque el ambiente continuará templado a fresco. La máxima estimada para la provincia será de 18°C en Montecarlo.

No se esperan precipitaciones y la calidad del aire se mantendrá buena. También existe probabilidad media de formación de nieblas y neblinas durante la mañana.