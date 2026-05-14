Rige el decreto que ordena exámenes toxicológicos a funcionarios

Hoy entró en vigencia en Misiones, a través de su publicación en el Boletín Oficial, el decreto 776 que dispone la realización obligatoria de exámenes toxicológicos a funcionarios públicos.

La normativa alcanza a una amplia franja de autoridades y agentes del Estado provincial, y establece que deberán someterse a estos estudios el gobernador, el vicegobernador, las autoridades superiores y el personal jerárquico de la administración central, así como también los integrantes de directorios de entes autárquicos, sociedades del Estado y aquellas con participación estatal mayoritaria.

El alcance del decreto no se limita únicamente a los cargos políticos, sino que se extiende también a sectores sensibles del Estado. En ese sentido, se incluye a efectivos de la Policía provincial, personal del Servicio Penitenciario, trabajadores del sistema de salud pública -incluido el Parque de la Salud- y agentes vinculados a la prevención de adicciones. Para estos casos «los controles serán aleatorios, mediante mecanismos que aseguren transparencia e igualdad en la selección».

Uno de los puntos centrales de la reglamentación es la periodicidad de los exámenes. El decreto determina que los funcionarios en ejercicio deberán someterse a controles de manera anual y bajo un sistema aleatorio definido por la autoridad de aplicación. Además, se fijó un plazo máximo de noventa días hábiles desde la publicación para la realización del primer examen, tanto para quienes ya ocupan cargos como para quienes sean designados en adelante.

La autoridad encargada de implementar y reglamentar la medida será el Ministerio de Salud Pública de la provincia, que tendrá un plazo de treinta días para definir los procedimientos, modalidades y lugares donde se llevarán a cabo los análisis. Este organismo podrá trabajar en conjunto con la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones, especialmente en aquellos aspectos vinculados a la contención y tratamiento.

En cuanto a las sustancias a controlar, el decreto detalla que los estudios deberán detectar la presencia de metabolitos de drogas ilegales, siempre que no exista prescripción médica. Entre ellas se encuentran el cannabis, la cocaína, los opioides, anfetaminas, metanfetaminas, metilendioximetanfetamina (MDMA), metilendioxianfetamina (MDA) y barbitúricos, configurando un amplio espectro de control sobre sustancias psicoactivas.

La normativa también establece criterios estrictos respecto a la forma en que deben realizarse los exámenes. Se garantiza que «los procedimientos serán confidenciales y privados, con resguardo de los datos personales conforme a la legislación vigente». Además, deberán ser «proporcionales, no discriminatorios y respetar el derecho de defensa y el debido proceso de los agentes involucrados».

En caso de que un resultado arroje la presencia de sustancias prohibidas, el informe será remitido a la máxima autoridad del organismo correspondiente. A partir de allí, el Poder Ejecutivo evaluará la situación particular del funcionario, pudiendo decidir su continuidad en el cargo o el apartamiento de sus funciones. Para otros agentes, se contemplan alternativas como licencias, suspensión temporal o incluso el cese en la función pública, siempre dentro del marco legal vigente.

Se determinó que todas las actuaciones derivadas de estos casos deberán mantenerse bajo estricta reserva. Esto incluye tanto las causas que puedan motivar un relevo o sanción como la información personal del agente, resguardando así la confidencialidad del proceso administrativo.

Asimismo, la normativa establece la obligación de garantizar mecanismos de contención, asistencia interdisciplinaria y acompañamiento para la recuperación de los agentes involucrados, con el objetivo de favorecer su reinserción laboral y social.

En términos operativos, los exámenes deberán cumplir con estándares técnicos específicos, incluyendo análisis de detección inicial y, en caso de resultados positivos, instancias de confirmación y contraprueba. Estas últimas deberán realizarse bajo condiciones controladas, con muestras debidamente selladas y firmadas tanto por el examinado como por el personal interviniente.

Para asegurar la transparencia y calidad del sistema, se cita, se conformará un Comité de Auditoría Externa integrado por el Colegio de Médicos de la Provincia de Misiones y el Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Misiones. Este organismo tendrá a su cargo la supervisión de los procesos y la verificación de la confiabilidad de los análisis realizados.