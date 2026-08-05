Por el caudal del río Iguazú, cerraron la Garganta del Diablo

El Parque Nacional Iguazú dispuso el cierre preventivo del Circuito Garganta del Diablo a partir de este lunes, como parte de una serie de trabajos de resguardo sobre las pasarelas de acceso al sector. La medida fue adoptada ante las previsiones de un aumento en el caudal del río Iguazú debido a las condiciones climáticas previstas para los próximos meses.

Desde la administración del área protegida explicaron que las tareas incluyen el repliegue de las estructuras para evitar daños en caso de registrarse crecidas importantes. Las proyecciones vinculadas al fenómeno El Niño anticipan mayores precipitaciones en la región, por lo que se decidió avanzar con estas acciones de manera anticipada.

Pese a esta restricción, el Parque Nacional Iguazú continúa recibiendo visitantes con normalidad. Los circuitos Superior e Inferior, junto con los demás servicios turísticos del Área Cataratas, permanecen operativos, permitiendo a los turistas disfrutar de distintos puntos panorámicos y de la experiencia de recorrer uno de los principales atractivos naturales del país.

La decisión se conoció luego de un mes de julio con una destacada afluencia turística, impulsada por las vacaciones de invierno. Desde el parque señalaron que las tareas buscan garantizar la seguridad de los visitantes y proteger la infraestructura ante posibles crecidas extraordinarias del río, mientras continúan las actividades habituales en el destino.