Milei cargó contra los gobernadores: «Quieren destruir al Gobierno nacional»

El presidente Javier Milei volvió a cargar con dureza contra los gobernadores, a quienes acusó de intentar romper el equilibrio fiscal. En declaraciones radiales, aseguró que vetará o judicializará cualquier proyecto aprobado en el Congreso que implique mayor gasto público. «No corresponde lo que piden los gobernadores. Se están desbocando. Quieren destruir al Gobierno nacional», expresó.

Este jueves el Senado tratará cinco iniciativas: tres con media sanción de Diputados (aumento jubilatorio, emergencia en discapacidad y moratoria previsional) y dos impulsadas de forma unánime por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño: la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos.

En la Liga de Gobernadores el malestar es evidente. Desde distintas provincias remarcan que acompañaron varias de las reformas propuestas por el oficialismo y que ahora son puestos en la misma línea que la oposición dura. «Les votamos todo y nos meten en la misma bolsa que los kirchneristas», señaló un gobernador aliado. Según anticiparon desde los bloques federales, las cinco iniciativas tienen posibilidades de ser aprobadas. Incluso algunos mandatarios provinciales que dudaban sobre los proyectos de Diputados habrían modificado su postura tras las últimas declaraciones del Presidente.

Milei, por su parte, buscó dar una señal a los mercados. Aseguró que desde el Ejecutivo están “absolutamente tranquilos” y minimizó el posible impacto fiscal: “Si me rechazan el veto lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero. No les dan los tiempos para causar daño”.

Los gobernadores justifican sus propuestas citando datos de la propia Secretaría de Hacienda, donde se observa una baja en la presión tributaria provincial respecto al PBI en 2024, mientras que la nacional aumentó. También denuncian la subejecución de los ATN, cuya finalidad es atender emergencias provinciales.

Además, propone redistribuir los fondos del impuesto a los combustibles líquidos, hoy centralizados en fideicomisos, para garantizar inversiones en infraestructura, especialmente en rutas. Aseguran que ambas medidas implican un costo fiscal del 0,11% del PBI y no afectan el equilibrio macroeconómico.

Las negociaciones con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, no llegaron a buen puerto. Según fuentes cercanas, la Nación considera que el impacto fiscal real sería mayor al estimado por las provincias y no están dispuestos a ceder manejo presupuestario.

En este contexto, la posibilidad de una reunión entre Nación y provincias luce lejana. Aunque algunos rumores en Casa Rosada daban cuenta de una convocatoria a un grupo reducido de gobernadores, desde el entorno de Guillermo Francos, encargado del vínculo político, lo desmintieron: “Que yo sepa no hay nada programado”.