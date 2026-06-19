La Policía intervino y resguardó a tres pitbulls que mataron a otro perro en Itaembé Miní

La Policía de Misiones allanó este jueves una vivienda del barrio Ingar, en Itaembé Miní. Secuestró tres perros de raza pitbull involucrados en hechos de agresividad. El procedimiento se concretó tras denuncias y declaraciones recibidas en los últimos días. Los animales quedaron bajo resguardo del Instituto Municipal de Sanidad Animal (Imusa), a disposición de la Justicia.

Como resultado de una investigación iniciada a partir de denuncias recepcionadas recientemente, efectivos policiales llevaron adelante un allanamiento en un domicilio de Itaembé Miní para resguardar a tres canes considerados agresivos.

El operativo fue realizado por personal de la Comisaría Novena de la Unidad Regional X, junto con integrantes de la Mini Brigada, la División Brigada de Canes y agentes del Imusa. La medida se cumplió por orden judicial.

Durante el procedimiento, que se desarrolló en presencia del propietario del inmueble y de testigos, los uniformados secuestraron tres perros de raza pitbull. Se trata de un macho de pelaje blanco, una hembra gris y otro macho de color marrón con blanco.

Una vez finalizada la intervención, los animales fueron entregados al personal del Imusa, donde permanecerán bajo resguardo y evaluación mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias de los hechos denunciados.