jueves, junio 18, 2026
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Lluvias y tormentas

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Se espera un nuevo evento de lluvias y tormentas desde esta tarde y mañana, sobre el Litoral argentino.
El desplazamiento de un frente frio sobre Chaco y Corrientes durante la tarde  de hoy, formará una línea de tormentas acompañadas por fuertes lluvias, moderadas a fuertes ráfagas de vientos (>70km/h) y ocasional caída de granizos, el cual puede provocar anegamientos de calles.
Esta línea de inestabilidad irá avanzando hacia Formosa, noreste de Corrientes y sur de Misiones durante la madrugada del viernes .

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