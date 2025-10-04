Misiones aprobó el Presupuesto 2026
La Cámara de Diputados de la provincia de Misiones aprobó este jueves con 32 votos positivos el Presupuesto Provincial 2026, que prioriza la inversión social y se apoya principalmente en recursos propios.
El plan de gastos y recursos enviado por el gobernador Hugo Passalacqua contempla una ejecución de $4,09 billones. De ese total, el 69,17% se orienta a áreas sociales como salud, educación y programas de contención. En tanto, un 9,8% se dirige a infraestructura, en un contexto donde disminuyen las transferencias nacionales.
“Expone un resultado financiero equilibrado, como venimos sosteniendo hace años, para garantizar un Estado suficiente donde sea necesario”, había expresado el mandatario durante la presentación.
Cerca del 70% de las partidas se destinarán a salud, educación, seguridad y promoción de la economía. El diseño se apoya en recursos genuinos de la provincia, ante la menor participación de fondos de Nación en obras públicas y en el sistema sanitario.