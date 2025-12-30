La última semana del año estará marcada por condiciones de inestabilidad en toda la provincia, con lluvias y tormentas que se extenderán desde este lunes 29 de diciembre hasta el inicio del nuevo año.

La semana comienza con el arribo de nuevos frentes de tormenta que afectarán a todo el territorio provincial. Se esperan lluvias de variada intensidad, elevada humedad y temperaturas que durante la tarde oscilarán entre cálidas y calurosas.

Las precipitaciones estimadas se ubican entre 6 y 30 milímetros, con una probabilidad de ocurrencia de entre 30 y 72 %. La probabilidad de nieblas y neblinas será alta, especialmente en horas de la mañana.

Los vientos serán variables, predominando del noreste, noroeste y sureste, con velocidades de 3 a 14 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 10 y 20 km/h. En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial rondaría los 32 °C en Montecarlo, con una sensación térmica cercana a los 37 °C, mientras que la mínima se registraría en San Pedro, con 20 °C.

El martes continuará la inestabilidad con lluvias y tormentas generalizadas desde la madrugada y a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas se mantendrán templadas por la mañana y cálidas hacia la tarde, aunque la elevada humedad incrementará la sensación de calor.

Se prevén acumulados de entre 9 y 26 milímetros, con una probabilidad de precipitación del 30 al 70 %, y persistirá la alta probabilidad de nieblas y neblinas.

Los vientos soplarán del noroeste, noreste y sureste, con intensidades de 1 a 10 km/h y ráfagas que podrían llegar a 15–30 km/h. La temperatura máxima provincial se estimó en 29 °C para Posadas, mientras que la mínima sería de 19 °C en Bernardo de Irigoyen.

Para la última jornada del año -miércoles 31-se mantendrán las condiciones de inestabilidad, con nuevas lluvias y tormentas, elevada humedad ambiental y escasa variación térmica. La interacción entre un sistema de baja presión en niveles altos y el flujo de aire húmedo desde Brasil favorecerá las precipitaciones, principalmente durante la tarde y la noche.

Las lluvias previstas oscilarán entre 2 y 29 milímetros, con probabilidades de entre 20 y 71 %, y continuará siendo alta la chance de nieblas y neblinas.

Los vientos predominarán del noreste, noroeste y este, con velocidades de 2 a 10 km/h y ráfagas de hasta 30 km/h. La máxima provincial se ubicaría en torno a los 30 °C en Posadas, con una mínima cercana a los 20 °C en San Pedro.

De este modo, el cierre de 2025 llegará con tiempo inestable y ambiente húmedo, por lo que se recomienda tomar precauciones ante lluvias intensas y tormentas eléctricas aisladas.