Milei presentó el nuevo Código Penal que incluye agravantes y reduce la edad de punibilidad

El presidente Javier Milei presentó en el Penal de Ezeiza el proyecto de nuevo Código Penal que girará al Congreso. En su presentación, sostuvo que el país necesita “tolerancia cero, que el que las hace las pague, que los juicios se hagan rápido y los delincuentes cumplan la condena donde corresponde: en la cárcel”.

En el acto estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien destacó que el nuevo Código Penal “aumenta las penas de todos los delitos, sobre todo de los graves”.

El proyecto de reforma del Código Penal -que todavía debe tratarse en el Congreso- apunta a un endurecimiento generalizado de las sanciones y la incorporación de nuevas figuras delictivas. Entre los principales cambios se destaca el aumento de los mínimos y máximos de prisión para delitos como homicidio, lesiones, robo, estafa y usurpación, junto con la creación de agravantes y tipificaciones específicas, como los robos cometidos por “motochorros” o las agresiones en manifestaciones.

También se contemplan penas más severas para el abuso de armas, la trata de personas, la «pornografía infantil» (o formalmente conocido como material de abuso sexual infantil) y las amenazas, con mayores castigos cuando las víctimas son menores, adultos mayores o funcionarios públicos.

Otro eje central de la iniciativa es la reducción de la edad de punibilidad de 16 a 13 años. Entre los fundamentos, se sostiene que los adolescentes comprenden la criminalidad de sus actos y que la normativa vigente facilita su captación por organizaciones delictivas.

Además, el texto proyecta un cambio estructural en el sistema judicial mediante la implementación obligatoria del modelo acusatorio, en reemplazo del esquema inquisitivo. Con esta modificación, el fiscal asumirá la investigación y acusación, el imputado ejercerá plenamente su defensa y el juez tendrá el rol de árbitro, en busca de procesos más ágiles y transparentes.