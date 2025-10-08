Lluvias y descenso térmico

Luego de dos días de calor agobiante con máximas que superaron los 30º; este lunes se esperan lluvias, tormentas y descenso de las temperaturas, según la Dirección de Alerta Temprana de Misiones.

Para esta jornada se prevé el ingreso de un frente frío que inicialmente afectaría el extremo sur de la provincia con fuertes ráfagas, para luego con el correr de las horas desplazarse hacia el resto del territorio provincial. Las lluvias dirán presentes hasta cerca de mediodía, luego el cielo cubierto estará cubierto y la inestabilidad de a poco irá desapareciendo.

En tanto que predominarán los vientos del sector sur y se espera el descenso de temperaturas, con mínimas ocurriendo a la noche. Así se espera una máxima de 26 grados promedio en toda la provincia durante el día; mientras hacia la noche con el descenso de temperaturas, la mínima llegaría a los 12º en San Javier.

Para mañana martes se espera un cielo cubierto y aún inestable durante la madrugada, principalmente en zona Norte, donde se esperan lluvias leves. Luego las condiciones atmosféricas tenderían a estabilizarse con el avance de un sistema de alta presión. Los vientos del sur propiciarán una mañana fresca y una tarde apenas templada con temperaturas máximas que rondarán apenas los 21º. En contraposición se espera que la mínima sea de 11º en la localidad de Bernardo de Irigoyen.