Mejoran las condiciones del tiempo

Este martes se mantendrán las condiciones inestables durante la madrugada, con lluvias dispersas en zonas Centro y Norte. La precipitación estimada oscila entre 1 y 12 mm en estas regiones, aunque la probabilidad de lluvia es baja. Hacia el mediodía, un sistema de alta presión comenzará a estabilizar el clima, mejorando las condiciones.

La temperatura máxima pronosticada para la jornada es de 24 °C en Montecarlo, mientras que San Vicente marcará la mínima con 10 °C. Los vientos del sur, con ráfagas que podrían llegar a 70 km/h, generarán una mañana fría a fresca, pero las temperaturas irán subiendo para ofrecer una tarde templada.

Mañana miércoles habrá un cambio notorio con un clima primaveral: la mañana será fresca y soleada, y la tarde cálida, con máximas que podrían alcanzar los 28 °C en Puerto Iguazú. Bernardo de Irigoyen registrará la mínima más baja, con 8 °C y sensación térmica de 7 °C. Vientos predominantes del noreste favorecerán el ascenso térmico y mantendrán cielos despejados.

El jueves se mantendrá el buen tiempo con cielo parcialmente nublado. Una masa de aire frío promoverá estabilidad y moderará las temperaturas vespertinas. La máxima estimada será de 26 °C en Puerto Iguazú, mientras que Apóstoles tendrá la mínima con 11 °C.

