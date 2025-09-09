Lluvias y tormentas en Misiones

De acuerdo con la Dirección General de Alerta Temprana, las precipitaciones se concentrarán primero en el sur provincial desde la madrugada, mientras que en las zonas Centro y Norte las tormentas llegarán recién por la tarde. Hacia el final del día, se prevé un progresivo mejoramiento del tiempo.

Los acumulados de lluvia estimados se ubican entre 5 y 36 milímetros. En cuanto a las temperaturas, la jornada presentará un amanecer fresco y un clima más templado hacia la tarde, con máximas de hasta 26 °C en Puerto Iguazú y una sensación térmica de 27 °C. La mínima se espera en San Pedro, con 14 °C.

El viento soplará del noreste y norte, con un cambio posterior al suroeste. Las velocidades oscilarán entre 7 y 16 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 20 y 50 km/h. A pesar de la inestabilidad, la calidad del aire se mantendrá en buenas condiciones.

Pronóstico extendido

Martes 9: cielo despejado y tiempo estable. Mañana fresca y tarde templada, con mínima de 14 °C y máxima de 22 °C. Rige Advertencia Celeste.

Miércoles 10: condiciones buenas, frío por la mañana y tarde agradable. Las temperaturas oscilarán entre 12 °C y 26 °C, también bajo Advertencia Celeste.

Con la llegada de aire más frío, las próximas jornadas marcarán un descenso térmico moderado y un mejor panorama para actividades al aire libre a partir del martes.