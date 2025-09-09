Lluvias y tormentas en Misiones

martes, septiembre 9, 2025
La provincia arranca la semana con inestabilidad por el ingreso de un frente frío. Se esperan lluvias en el sur desde la madrugada y tormentas en el norte por la tarde. Las condiciones comenzarán a mejorar hacia la noche.

De acuerdo con la Dirección General de Alerta Temprana, las precipitaciones se concentrarán primero en el sur provincial desde la madrugada, mientras que en las zonas Centro y Norte las tormentas llegarán recién por la tarde. Hacia el final del día, se prevé un progresivo mejoramiento del tiempo.

Los acumulados de lluvia estimados se ubican entre 5 y 36 milímetros. En cuanto a las temperaturas, la jornada presentará un amanecer fresco y un clima más templado hacia la tarde, con máximas de hasta 26 °C en Puerto Iguazú y una sensación térmica de 27 °C. La mínima se espera en San Pedro, con 14 °C.

El viento soplará del noreste y norte, con un cambio posterior al suroeste. Las velocidades oscilarán entre 7 y 16 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 20 y 50 km/h. A pesar de la inestabilidad, la calidad del aire se mantendrá en buenas condiciones.

Pronóstico extendido

Martes 9: cielo despejado y tiempo estable. Mañana fresca y tarde templada, con mínima de 14 °C y máxima de 22 °C. Rige Advertencia Celeste.

Miércoles 10: condiciones buenas, frío por la mañana y tarde agradable. Las temperaturas oscilarán entre 12 °C y 26 °C, también bajo Advertencia Celeste.
Con la llegada de aire más frío, las próximas jornadas marcarán un descenso térmico moderado y un mejor panorama para actividades al aire libre a partir del martes.

