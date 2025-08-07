Los días 15 y 16 de agosto regresa el programa Ahora Niño

En el marco del Mes de las Infancias, el Gobierno de Misiones anunció el regreso del programa Ahora Niño, que estará vigente los días viernes 15 y sábado 16 de agosto en comercios de toda la provincia. El gobernador Hugo Passalacqua fue quien comunicó oficialmente la medida a través de su cuenta en la red social X.

“Informo que, en el marco del Mes de las Infancias, los días viernes 15 y sábado 16 de agosto próximos estará vigente el programa «Ahora Niño» para los rubros jugueterías, indumentaria, zapaterías, librerías, artículos deportivos, ópticas y regalos, con tarjetas de crédito del Banco Macro, en cuotas sin interés y con reintegros”, señaló el mandatario.

El programa ofrecerá la posibilidad de pagar en 1 o 6 cuotas sin interés, con reintegros del 25% en comercios con sede principal en Misiones y del 20% en aquellos adheridos que no tengan sede central en la provincia. La medida incluye un límite financiable de $653.440 y un tope de reintegro de $44.044 por cuenta.

Estos beneficios se aplican a compras realizadas con tarjetas de crédito del Banco Macro, y tienen como objetivo principal acompañar a las familias misioneras en la adquisición de productos esenciales para las infancias, al mismo tiempo que se promueve el comercio local y el consumo responsable.

Como cada año, el programa estará disponible exclusivamente en los locales adheridos, debidamente identificados, que participan dentro del ecosistema de los programas “Ahora” que impulsa el Gobierno.