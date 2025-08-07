La provincia de Misiones experimentará una secuencia de jornadas inestables entre este miércoles y el viernes, con la llegada de un nuevo frente frío que provocará lluvias, tormentas aisladas y un marcado descenso térmico hacia el fin de semana. Así lo indicó el reporte de la Dirección General de Alerta Temprana del Ministerio de Ecología de la provincia.

Para el jueves 7, el avance del frente frío traerá abundante nubosidad y algunas tormentas aisladas, principalmente en el sur misionero desde la mañana, desplazándose hacia el norte por la tarde. La inestabilidad se intensificará con precipitaciones de entre 4 y 30 mm. Las temperaturas subirán levemente respecto al miércoles, alcanzando una máxima de 24 °C en Puerto Iguazú y una mínima de 11 °C en Oberá.

El viernes 8, se espera el mayor impacto del frente frío. Habrá cielo mayormente nublado, lluvias débiles y un descenso marcado de las temperaturas, que se mantendrán entre 4 °C y 18 °C. La jornada será fría, húmeda y ventosa, especialmente en el centro y norte provincial, con ráfagas de viento del sur y sensación térmica más baja.